Visite flash Initiation au breton [Festival Taol Kurun] Église Notre Dame de l’Assomption Quimperlé

Visite flash Initiation au breton [Festival Taol Kurun]

Église Notre Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

30 minutes, 30 mots en haut du clocher de Notre-Dame

Etes-vous prêt à gravir les 165 marches du clocher de l’église Notre-Dame ? Découvrez Quimperlé comme vous ne l’avez jamais vue. Du haut de la tour, vous relèverez le défi d’apprendre 30 mots en breton !

Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .

Église Notre Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

English :

L’événement Visite flash Initiation au breton [Festival Taol Kurun] Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS