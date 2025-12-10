Visite flash Initiation au breton [Festival Taol Kurun] Église Notre Dame de l’Assomption Quimperlé
Visite flash Initiation au breton [Festival Taol Kurun] Église Notre Dame de l'Assomption Quimperlé mercredi 21 janvier 2026.
Visite flash Initiation au breton [Festival Taol Kurun]
Église Notre Dame de l'Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-21
30 minutes, 30 mots en haut du clocher de Notre-Dame
Etes-vous prêt à gravir les 165 marches du clocher de l’église Notre-Dame ? Découvrez Quimperlé comme vous ne l’avez jamais vue. Du haut de la tour, vous relèverez le défi d’apprendre 30 mots en breton !
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .
