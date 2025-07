Visite flash & insolite à la Passe à Poissons Gambsheim

Visite flash & insolite à la Passe à Poissons Gambsheim dimanche 3 août 2025.

Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-03 14:00:00

fin : 2025-08-03 15:00:00

2025-08-03

Les visites flash & insolites à la Passe à Poissons offrent une approche originale et dynamique pour découvrir ce site d’une manière nouvelle et captivante. Contrairement aux visites classiques, elles se concentrent sur des anecdotes surprenantes et des faits méconnus concernant la passe à poissons, les espèces qui l’empruntent, ainsi que l’histoire et les spécificités du Rhin.

D’une durée courte (20 à 30 minutes), elles sont conçues pour être accessibles à tous. L’aspect ludique et interactif permet de rendre chaque visite unique, en adaptant le contenu aux intérêts du public.

Grâce à cette approche, ces visites promettent une expérience enrichissante et variée, idéale pour les curieux en quête d’une découverte rapide, mais marquante du site et de son environnement. .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est

