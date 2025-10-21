Visite flash Intelligences animales Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Du 21/10 au 02/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends.

sauf les jours fériés. Muséum d'Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement

Début : Lundi 2025-10-21

fin : 2025-11-02

2025-10-21

Cette visite propose une (re)découverte du parcours permanent du Muséum.Enfants

Découvrez ou redécouvrez le parcours permanent du Muséum Terre d’évolution au regard des intelligences animales dans cette visite spéciale Fête de la Science 2025 !



• Pour toutes et tous à partir de 8 ans.

• Durée environ 25 min

• Inscription par téléphone du lundi au vendredi matin 04 91 14 59 55 ou le jour même, à l’accueil, en fonction des places disponibles. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This tour offers an opportunity to (re)discover the Museum’s permanent exhibition.

German :

Diese Führung bietet eine (Wieder-)Entdeckung des ständigen Rundgangs des Museums.

Italiano :

Questa visita offre la possibilità di (ri)scoprire l’esposizione permanente del Museo.

Espanol :

Esta visita permite (re)descubrir la exposición permanente del Museo.

