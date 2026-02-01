Visite flash La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier Rouge Le Mans
Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 15:15:00
2026-02-28
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Votre guide sera Rémi Pasquet
Plein tarif 3 € tarif réduit 2 €
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Départ 14h30, Maison du Pilier-Rouge .
Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
