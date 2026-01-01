Visite Flash La cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans

Visite Flash La cité Plantagenêt

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:45:00

fin : 2026-01-11 16:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.

Votre guide sera Emma Vignolles .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

