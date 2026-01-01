Visite Flash La cité Plantagenêt Le Mans
Visite Flash La cité Plantagenêt Le Mans samedi 31 janvier 2026.
Visite Flash La cité Plantagenêt
43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:45:00
fin : 2026-01-31 16:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
Votre guide sera Léonie Pirès. .
43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Flash La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72