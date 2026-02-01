Visite Flash La cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans

Visite Flash La cité Plantagenêt

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:45:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.

Votre guide sera Rémi Pasquet

Plein tarif 3 € tarif réduit 2 €.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Départ 15h45, Maison du Pilier-Rouge .

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Flash La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72