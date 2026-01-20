Visite flash : La Jeunesse des Beaux-Arts Musée Quai Zola Rennes
Visite flash : La Jeunesse des Beaux-Arts Musée Quai Zola Rennes Dimanche 1 février, 15h00 Ille-et-Vilaine
Plongez dans le 19e siècle et vivez la naissance des Beaux-Arts à Rennes !
**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Début : 2026-02-01T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-01T15:30:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-flash-la-jeunesse-des-beaux-arts-16
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine