Visite flash : La Jeunesse des Beaux-Arts, Musée Quai Zola, Rennes

Visite flash : La Jeunesse des Beaux-Arts Mardi 24 février, 15h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-24T15:00:00+01:00 – 2026-02-24T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T15:00:00+01:00 – 2026-02-24T15:30:00+01:00

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Plongez dans le 19e siècle et vivez la naissance des Beaux-Arts à Rennes ! Visite flash tout public Quai Zola