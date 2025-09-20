Visite flash « La rotonde de Saint-Bénigne : une architecture symbolique ? » au musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon

Rendez-vous dans l’exposition (1er étage).

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

La rotonde de Saint-Bénigne, construite sous l’an mille, est un édifice unique en son genre. Cependant, son architecture semble s’inspirer de monuments antérieurs et contemporains. La répartition de ces espaces ne semble pas pensée au hasard. Venez découvrir les secrets de cet édifice, aujourd’hui en partie détruit, lors d’une visite flash de 15 minutes.

Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 95 95 https://www.orchestredijonbourgogne.fr/

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon