Visite flash « L’architecture dans les tableaux » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash « L’architecture dans les tableaux » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite flash « L’architecture dans les tableaux » au musée des Beaux-Arts de Dijon Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle 24 (1er étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:15:00

Avec leurs villes imaginaires ou leurs palais antiques aux lignes parfaites, les artistes projettent dans leurs œuvres des rêves d’architectures idéales, écrins de fables morales ou héroïques. Venez découvrir « L’architecture dans les tableaux » lors de visites flash de 15 minutes.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Avec leurs villes imaginaires ou leurs palais antiques aux lignes parfaites, les artistes projettent dans leurs œuvres des rêves d’architectures idéales, écrins de fables morales ou héroïques. Venez…

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon