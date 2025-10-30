Visite flash : Le costume Musée Quai Zola Rennes

Visite flash : Le costume Musée Quai Zola Rennes Jeudi 30 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

En fraise, en coiffe ou en corset, venez découvrir une histoire du costume à travers les tableaux de la collection permanente.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-30T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T15:30:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-flash-le-costume

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine