Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz
Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz jeudi 20 août 2026.
Biarritz
Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates
Place du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 15:45:00
Date(s) :
2026-08-20
Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates
Plage emblématique de Biarritz plus que l’endroit idéal pour apprendre à nager, découvrez ensemble l’image du premier port et de ses activités
Point de rendez-vous Place du Port-Vieux .
Place du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates
L’événement Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz
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