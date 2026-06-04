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Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz

Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz

Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz jeudi 20 août 2026.

Adresse : Place du Port Vieux

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Biarritz

Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates

Place du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 15:45:00

Date(s) :
2026-08-20

Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates
Plage emblématique de Biarritz plus que l’endroit idéal pour apprendre à nager, découvrez ensemble l’image du premier port et de ses activités
Point de rendez-vous Place du Port-Vieux   .

Place du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates

L’événement Visite Flash Le Port-Vieux, de la chasse à la baleine aux courses de régates Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz

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