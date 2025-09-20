Visite flash « Le retour du dixième pleurant néogothique » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash « Le retour du dixième pleurant néogothique » au musée des Beaux-Arts de Dijon Samedi 20 septembre, 16h15, 17h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle 7 (1er étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la visite flash de 15 minutes sur le retour du dixième pleurant néogothique dans les collections, avec Naïs Lefrançois, chargée des collections XIXe siècle.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Direction des musées de Dijon