Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain Route du Château Claracq

Informations pratiques

Claracq

Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain

Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découvrir l’histoire du verre antique, de ses origines à sa diffusion à travers l’Empire romain, présentant également sa production et son utilisation. Les fragments de verres issus de la villa de Lalonquette seront présentés, nous renseignant sur l’évolution du train de vie des maîtres de la villa à partir du Ier siècle ap. J.-C. 30-40 minutes. .

Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

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English : Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain

L’événement Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran