Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain Route du Château Claracq
jeudi 16 juillet 2026 · Route du Château · Claracq
Informations pratiques
Claracq
Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Découvrir l’histoire du verre antique, de ses origines à sa diffusion à travers l’Empire romain, présentant également sa production et son utilisation. Les fragments de verres issus de la villa de Lalonquette seront présentés, nous renseignant sur l’évolution du train de vie des maîtres de la villa à partir du Ier siècle ap. J.-C. 30-40 minutes. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
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English : Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain
L’événement Visite flash le verre de la villa de Lalonquette, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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