Visite flash : lecture architecturale du madd-bordeaux Musée des arts décoratifs et du design Bordeaux

Visite flash : lecture architecturale du madd-bordeaux 20 et 21 septembre Musée des arts décoratifs et du design Gironde

Gratuit. Uniquement sur réservation en ligne (dans la limite des places disponibles) à compter du 1er septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite flash – Lecture architecturale du madd-bordeaux

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2025, Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux (madd-bordeaux), actuellement en cours de rénovation, vous invite à découvrir l’histoire et les particularités de son patrimoine architectural d’exception.

En 30 minutes, ces visites flash vous invitent à (re)découvrir les façades sobres et imposantes du musée des Arts décoratifs et du Design.

Point de départ d’un récit architectural, elles permettent de retracer l’histoire de deux monuments historiques réunis pour devenir un lieu muséal unique.

️ Horaires des visites : 10h30, 11h30, 15h00, 16h00 et 17h00

⏳ Durée : 30 minutes

Départ devant le 39 rue Bouffard, Bordeaux

️ Gratuit – dans la limite des places disponibles

Siège depuis 1950 du musée des arts décoratifs et du design, l'hôtel de Lalande fut construit en 1779, vraisemblablement par l'architecte bordelais Etienne Laclotte (1728-1812), pour le conseiller Pierre de Raymond de Lalande. L'hôtel fut loué à différents administrations au XIXe siècle, et notamment à la police municipale qui fit édifier en 1885 à l'emplacement des anciens jardins, par l'architecte municipal Marius Faget, une prison pour hommes et femmes. L'hôtel, couvert d'ardoises, est bâti entre cour et jardin. Exception notable, il possède deux cours distinctes, quoique de dimensions réduites, pour les écuries et les offices. Quoique abîmé par ses occupants successifs, l'hôtel comporte un décor d'architecture homogène dans le goût à la grecque, représentatif de goût à l'époque de sa construction.

© Madd-bordeaux – M.Delanne