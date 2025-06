Visite Flash: l’église de la Couture Place Aristide Briand Le Mans 17 juillet 2025 15:30

Visite Flash: l’église de la Couture Place Aristide Briand Devant l’église Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Début : 2025-07-17 15:30:00

fin : 2025-07-17 16:15:00

2025-07-17

Fondée par Saint-Bertrand au Ve siècle et rebâtie aux siècles suivants, découvrez 1000 ans d’histoire et d’architecture.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme. .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

