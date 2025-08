Visite flash L’église de la Couture Place Aristide Briand Le Mans

Visite flash L’église de la Couture Place Aristide Briand Le Mans dimanche 28 septembre 2025.

Visite flash L’église de la Couture

Place Aristide Briand Parvis de l’église Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:30:00

fin : 2025-09-28 16:15:00

Date(s) :

2025-09-28

Fondée par Saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille, pleine de mystères. De nombreuses œuvres d’art, tableaux, retables et vitraux sont à découvrir.

Votre guide sera Maxime Bruant

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Pas de billetterie sur place .

Place Aristide Briand Parvis de l’église Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

