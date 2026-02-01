Visite Flash L’église de la Couture Parvis de l’église de la Couture Le Mans
Parvis de l’église de la Couture 22 rue Berthelot Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 15:15:00
2026-02-19
Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille, pleine de mystères. De nombreuses œuvres d’art, tableaux, retables et vitraux sont à découvrir.
Votre guide sera Emma Vignolles
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Départ 14h30, parvis de l’église
Pas de billetterie sur place .
Parvis de l’église de la Couture 22 rue Berthelot Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
