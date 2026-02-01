Visite Flash L’église de la Couture Parvis de l’église de la Couture Le Mans

Visite Flash L’église de la Couture

Parvis de l’église de la Couture 22 rue Berthelot Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 15:15:00

Date(s) :

2026-02-19

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille, pleine de mystères. De nombreuses œuvres d’art, tableaux, retables et vitraux sont à découvrir.

Votre guide sera Emma Vignolles

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Départ 14h30, parvis de l’église

Pas de billetterie sur place .

Parvis de l’église de la Couture 22 rue Berthelot Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Flash L’église de la Couture Le Mans a été mis à jour le 2026-02-02 par CDT72