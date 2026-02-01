Visite Flash l’église et le cloître de la Visitation Place de la République Le Mans
Place de la République Devant l’église de la Visitation Le Mans Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-02-19 15:45:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.
Votre guide sera Emma Vignolles
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Départ 15h45, devant l’église
Pas de billetterie sur place .
Place de la République Devant l’église de la Visitation Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
