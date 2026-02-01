Visite Flash l’église et le cloître de la Visitation Place de la République Le Mans

Visite Flash l’église et le cloître de la Visitation

Place de la République Devant l’église de la Visitation Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:45:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.

Votre guide sera Emma Vignolles

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Départ 15h45, devant l’église

Pas de billetterie sur place .

Place de la République Devant l’église de la Visitation Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

