Visite Flash L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier Rouge Le Mans
Visite Flash L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier Rouge Le Mans dimanche 25 janvier 2026.
Visite Flash L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 15:45:00
fin : 2026-01-25 16:30:00
Date(s) :
2026-01-25
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. Nouveauté en 2025 Les restaurations exceptionnelles réalisées sur des portions de l’enceinte situées dans le centre-ville vous seront dévoilées.
Votre guide sera Isabelle Noyer. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Flash L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72