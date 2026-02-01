Visite Flash L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier Rouge Le Mans

Visite Flash L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:45:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. Nouveauté en 2025 Les restaurations exceptionnelles réalisées sur des portions de l’enceinte situées dans le centre-ville vous seront dévoilées.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Flash L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-02-01 par CDT72