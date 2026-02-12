Visite Flash Les ardoisières de Génos GENOS Génos

Visite Flash Les ardoisières de Génos

GENOS Devant l’église de Génos Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08 11:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Laissez-vous conter un lieu en mode flash. Les ardoisières de Génos ont fait vibrer la vallée pendant plusieurs siècles, venez en découvrir les traces.

RV 10h30 devant l’église de Génos

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GENOS Devant l’église de Génos Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Let us tell you about a place in flash mode. The Génos slate quarries were the lifeblood of the valley for several centuries. Come and discover their traces.

RV 10:30 am in front of Génos church

L’événement Visite Flash Les ardoisières de Génos Génos a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65