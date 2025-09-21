Visite flash : Les couleurs de la nuit Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

Visite flash : Les couleurs de la nuit Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry

En écho à l’exposition Jour sur la nuit de la Galerie Eurêka, le Centre de culture scientifique de la Ville de Chambéry, le musée des Beaux-Arts vous invite à contempler la nuit à travers une sélection de tableaux de ses collections, agrémentée de quelques emprunts. Venez découvrir cet accrochage avec une médiatrice du musée !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

©Didier Gourbin / musées de la Ville de Chambéry