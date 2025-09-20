Visite flash « Les hommes derrière les plans » au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Visite flash « Les hommes derrière les plans » au musée de la Vie bourguignonne 20 et 21 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Rendez-vous Galerie des Hommes célèbres (1er étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Si les bâtiments traversent le temps, les hommes qui les ont construits, commandés ou décorés, sont parfois oubliés. Au travers de figures bourguignonnes illustres, essayons de comprendre les vies derrière les façades, lors d’une visite flash de 15 minutes.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

© Direction des musées de Dijon