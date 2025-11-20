Visite Flash Les thermes romains Maison du Pilier Rouge Le Mans
Visite Flash Les thermes romains Maison du Pilier Rouge Le Mans samedi 3 janvier 2026.
Visite Flash Les thermes romains
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 14:30:00
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-01-03
Découvrez les thermes, dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique; l’art de vivre au temps des romains et le parcours du baigneur.
Votre guide sera Nathalie Jupin. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite Flash Les thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2025-11-20 par CDT72