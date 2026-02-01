Visite Flash Les thermes romains Maison du Pilier Rouge Le Mans

Visite Flash Les thermes romains

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 15:15:00

Date(s) :

2026-02-17

Découvrez les thermes, dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique; l’art de vivre au temps des romains et le parcours du baigneur.

Votre guide sera Emma Vignolles.

Billetterie: Maison du Pilier Rouge et Office de Tourisme. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

