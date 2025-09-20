Visite flash : les toiles du Café Sion Couvent des Jacobins Toulouse

Visite flash : les toiles du Café Sion Couvent des Jacobins Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. A partir de 12 ans. Durée : 15 minutes.

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:30:00

Toiles du Café Sion – Visite courte

Plongez dans l’univers de la Belle Époque à travers les toiles emblématiques de l’ancien Café Sion, aujourd’hui conservées au Couvent des Jacobins.

Une visite courte pour découvrir leur histoire et leur iconographie singulière.

Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Joyau de l'art médiéval à l'histoire riche et mouvementée et témoin de la vie des frères Dominicains, le Couvent des Jacobins est également un lieu culturel à la programmation variée. De la visite guidée traditionnelle ou insolite aux spectacles, en passant par des expositions et des ateliers Découverte pour les familles, le site réserve plein de surprises ! Métro : ligne A – station Capitole ou Esquirol.

