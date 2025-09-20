Visite flash : les trésors cachés de Cassinomagus Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Visite flash : les trésors cachés de Cassinomagus Cassinomagus parc archéologique Chassenon samedi 20 septembre 2025.

Visite flash : les trésors cachés de Cassinomagus 20 et 21 septembre Cassinomagus parc archéologique Charente

Durée 30min. Gratuit. Réservation obligatoire. Maximum 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez exceptionnellement des objets archéologiques d’une grande fragilité, présentés au public pour la première fois. Ces pièces rares témoignent de l’histoire du site de Cassinomagus ainsi que du savoir-faire des restaurateurs qui œuvrent avec passion pour leur redonner tout leur éclat.

Cassinomagus parc archéologique 11 Longeas, 16150 Chassenon, France Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545893221 https://www.cassinomagus.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 89 32 21 »}] C’est au Ier siècle av J.-C. que Jules César transforma la Gaule en provinces romaines. Des édifices emblématiques de l’adoption d’un nouvel art de vivre ont alors été bâtis. Imaginez qu’il y a maintenant près de 2000 ans s’élevait à Chassenon un ensemble monumental composé d’édifices publics et religieux. Les habitants comme les voyageurs pouvaient trouver ici un théâtre (encore enfoui sous la végétation), un temple de 30 mètres de haut aujourd’hui détruit, ainsi que des thermes, dont les vestiges sont les mieux conservés de France.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre Holley