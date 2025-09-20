Visite flash « L’histoire d’une salle : la galerie de Bellegarde » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Rendez-vous salle 6 (1er étage).

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le musée est une entité présentant les différentes facettes de notre histoire par le biais des peintures, des sculptures et d’autres objets. Mais c’est avant tout un bâtiment qui a été construit ou bien modelé pour les accueillir ! Les grandes galeries ont été les pièces maîtresses, à l’ouverture des musées au début du XIXe siècle, pour la présentation des œuvres d’art. Quelle est leur histoire ? Venez découvrir, lors d’un court commentaire de 15 minutes, celle de la galerie Bellegarde au musée des Beaux-Arts !

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon