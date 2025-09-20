Visite flash « L’hôtel des ducs de Bourgogne » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Rendez-vous cour de Bar, à côté du puits.

2025-09-20

Début : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T15:05:00

Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:05:00

Découvrez l’histoire de la Tour de Bar, des cuisines et du logis ducal, à partir des restes conservés et de l’actualité de la recherche sur le sujet, lors d’une visite de 20 minutes animée par Lola Fondbertasse, chargée des collections médiévales.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Direction des musées de Dijon