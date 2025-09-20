Visite flash : « Magnifier l’œuvre par l’architecture. Espaces et dispositifs d’exposition » Musée Soulages Rodez

Visite flash : « Magnifier l’œuvre par l’architecture. Espaces et dispositifs d’exposition » Musée Soulages Rodez samedi 20 septembre 2025.

Visite flash : « Magnifier l’œuvre par l’architecture. Espaces et dispositifs d’exposition » 20 et 21 septembre Musée Soulages Aveyron

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Durée : 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

️ Visites flash : magnifier l’œuvre par l’architecture

À partir de la collection, les architectes du musée ont imaginé une présentation spécifique, adaptée aux exigences de lumière, d’espace et d’accrochage.

Rendez-vous dans la salle 7 pour décrypter les choix architecturaux pensés en collaboration avec l’artiste.

Musée Soulages Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 33565738260 https://musee-soulages-rodez.fr Le musée abrite la plus importante collection au monde d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages (1919-2022), né à Rodez : des œuvres de jeunesse, des peintures sur toile, des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix, l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase de Sèvres et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.

En 2020 puis en 2023, le musée s’est enrichi de dons d’importance : il offre désormais un panorama de 1934, premières œuvres figuratives, jusqu’à la dernière œuvre peinte par l’artiste le 15 mai 2022.

Le musée est également doté d’une vaste salle d’exposition temporaire conçu pour accueillir des événements de portée internationale et nationale

Dessiné et conçu par les architectes Catalans RCR Arquitectes (Prix Pritzker 2017), résolument de son temps, le bâtiment se déploie sur plus de 6 000m².

️ Visites flash : magnifier l’œuvre par l’architecture

© C. Meravilles