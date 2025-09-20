Visite flash Maison de Fer Poissy

Visite flash 20 et 21 septembre Maison de Fer Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les agents de la Maison de Fer vous accueillent tout au long de la journée pour vous accompagner et partager un regard original sur l’exposition Poissy grandeur nature et les collections présentées, le temps de visite flash. Une bonne occasion d’en apprendre davantage sur la Maison de Fer et sur le patrimoine naturel de Poissy !

Gratuit – Entrée libre

Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France

Visite commentée

Ministère de la Culture