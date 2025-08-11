Visite flash Maisons Satie Honfleur
Visite flash Maisons Satie
67 Boulevard Charles V Honfleur Calvados
Début : 2025-08-11 15:00:00
fin : 2025-09-20
Bienvenue dans l’pame d’Erik Satie !
Ouvertes en 1998, les Maisons Satie vous invitent à découvrir au travers d’un parcours scénographique audioguidé l’univers du compositeur et pianiste Erik Satie, né ici-même le 17 mai 1866. Avant-gardiste pour son époque, Erik Satie disait lui-même qu’il était « né très jeune dans un temps très vieux. » .
67 Boulevard Charles V Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 11 11
English : Visite flash Maisons Satie
Welcome to Erik Satie’s world!
German : Visite flash Maisons Satie
Willkommen in Erik Saties Pame!
Italiano :
Benvenuti nel mondo di Erik Satie!
Espanol :
Bienvenido al mundo de Erik Satie
