Visite flash « Maria Helena Vieira da Silva, Urbi et orbi » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash « Maria Helena Vieira da Silva, Urbi et orbi » au musée des Beaux-Arts de Dijon Dimanche 21 septembre, 10h00, 15h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle 43 (2e étage).

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:15:00

Fin : 2025-09-21T15:15:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à la visite flash de 15 minutes « Maria Helena Vieira da Silva, Urbi et orbi » ou « à la ville et au monde », avec Caroline Fournillon-Courant, chargée des collections XXe et XXIe siècles.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Direction des musées de Dijon