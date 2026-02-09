Visite Flash Matrimoine Volet 1 Maison du Pilier Rouge Le Mans
Visite Flash Matrimoine Volet 1 Maison du Pilier Rouge Le Mans dimanche 8 mars 2026.
Visite Flash Matrimoine Volet 1
Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 15:45:00
Date(s) :
2026-03-08
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, partez sur les traces du destin de femmes exceptionnelles à l’occasion du premier volet de ce tout nouveau parcours, qui traverse les siècles, du Moyen-Age à la Seconde Guerre mondiale.
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif 3 € tarif réduit 2 €
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Départ 15h, Maison du Pilier-Rouge .
Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
