Visite Flash Matrimoine Volet 1 Maison du Pilier Rouge Le Mans

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 15:45:00

2026-03-08

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, partez sur les traces du destin de femmes exceptionnelles à l’occasion du premier volet de ce tout nouveau parcours, qui traverse les siècles, du Moyen-Age à la Seconde Guerre mondiale.

Votre guide sera Lauréna Salion

Plein tarif 3 € tarif réduit 2 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Départ 15h, Maison du Pilier-Rouge .

Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

