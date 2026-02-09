Visite Flash Matrimoine Volet 2 Maison du Pilier Rouge Le Mans

Visite Flash Matrimoine Volet 2

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:15:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Artistes, femmes politiques, enseignantes… au fil d’une balade, découvrez le portrait de ces figures féminines, souvent méconnues, pourtant pionnières et actrices du progrès dans leurs domaines respectifs.

Votre guide sera Lauréna Salion

Plein tarif 3 € tarif réduit 2 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Départ 16h15, Maison du Pilier-Rouge .

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

