Visite Flash Micro-Folie Cap sur #Collection Bretagne ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Visite Flash Micro-Folie Cap sur #Collection Bretagne !

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

2025-10-04

Découverte de la région bretonne, son histoire et ses coutumes.

Entrée libre, à partir de 4 ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

