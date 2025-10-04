Visite Flash Micro-Folie Cap sur #Collection Bretagne ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
samedi 4 octobre 2025.
Visite Flash Micro-Folie Cap sur #Collection Bretagne !
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Découverte de la région bretonne, son histoire et ses coutumes.
Entrée libre, à partir de 4 ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
