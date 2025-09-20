Visite Flash Micro-Folie « Prends ton bain ! » Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Visite Flash Micro-Folie « Prends ton bain ! » Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 20 septembre 2025.
Visite Flash Micro-Folie « Prends ton bain ! »
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Du bain aux rituels de beauté à la cour de Versailles, explore l’évolution de l’hygiène à travers les œuvres du Musée numérique !
+3 ans, entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Visite Flash Micro-Folie « Prends ton bain ! »
German : Visite Flash Micro-Folie « Prends ton bain ! »
Italiano :
Espanol : Visite Flash Micro-Folie « Prends ton bain ! »
L’événement Visite Flash Micro-Folie « Prends ton bain ! » Labouheyre a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cœur Haute Lande