Visite flash Micro-Folie « Prends ton bain! » Mediathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Visite flash Micro-Folie « Prends ton bain! » Mediathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 20 septembre 2025.

Visite flash Micro-Folie « Prends ton bain! » Samedi 20 septembre, 11h00 Mediathèque Jean-Louis Villenave Landes

Entrée libre et gratuite, à partir de 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Du bain aux rituels de beauté à la cour de Versailles, explore l’évolution de l’hygiène à travers les œuvres du Musée numérique !

Visite flash en lien avec la thématique de la conférence Eugénie de Montijo, donnée la veille à la médiathèque.

Mediathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie, 40210 Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine 05.58.07.16.54 https://www.labouheyre.fr/vivre-a-labouheyre/culture/mediatheque-jean-louis-villenave La médiathèque est un espace convivial de plus de 300m², géré et animé par la directrice, l’animatrice numérique et une équipe de bénévoles, qui a pour mission de servir la population locale et de donner accès à la culture et aux outils numériques.

Du bain aux rituels de beauté à la cour de Versailles, explore l’évolution de l’hygiène à travers les œuvres du Musée numérique !

© Ministère de la Culture