Visite Flash, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Visite Flash Dimanche 5 avril, 17h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche
Entrée libre
Début : 2026-04-05T17:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-05T17:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:30:00+02:00
Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}]
A l’occasion du dimanche de gratuité, venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur ! musée visite guidée
