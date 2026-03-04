Visite Flash, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Visite Flash Dimanche 5 avril, 17h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Entrée libre

Début : 2026-04-05T17:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-05T17:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:30:00+02:00

Musée d'art et d'histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie

A l’occasion du dimanche de gratuité, venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur ! musée visite guidée

Musées de Saint-Lô