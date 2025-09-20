Visite Flash Musée de Pont-Aven Pont-Aven

Visite Flash Musée de Pont-Aven Pont-Aven samedi 20 septembre 2025.

Visite Flash Samedi 20 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 Musée de Pont-Aven Finistère

RV : niveau 3 à 11h, 12h, 14h et 15h. Durée : 15 min.

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité).Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Visites flashs au cœur de l’accrochage « Gauguin / Bernard s’invitent au musée »

Le Musée de Pont-Aven fête ses 40 ans.

En exclusivité, un accrochage exceptionnel de Bretonnes dans la prairie d’Émile Bernard prêté par le musée d’Orsay, partenaire de notre musée, et de la Fête Gloanec de Paul Gauguin prêtée par le musée des beaux-arts d’Orléans, prennent place dans notre parcours permanent.

Cette présentation est également l’occasion de découvrir pour la première fois la suite Volpini au complet, série de 11 zincographies réalisées par Gauguin en 1889 et acquises en trente ans par le Musée de Pont-Aven avec le soutien de l’Association des Amis du musée.

Vous aurez enfin l’occasion de découvrir le très beau tableau Portrait d’Eric Forbes Robertson par Émile Bernard, œuvre très rare et d’un grand intérêt artistique et historique, pour laquelle le musée et l’Association des Amis ont lancé un financement participatif afin de la faire entrer dans nos collections.

Musée de Pont-Aven Place Julia, 29930 Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 http://www.museepontaven.fr Découvrez le Musée de Pont-Aven

Vivez une expérience artistique inoubliable au cœur de la cité des peintres !

Le Musée de Pont-Aven offre un parcours de visite inédit, vivant et enrichissant pour toute la famille. Quelques 200 oeuvres immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre « École de Pont-Aven ». Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXème siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée de Pont-Aven