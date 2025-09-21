Visite Flash Musée des beaux-arts Angers

Visite Flash Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée des beaux-arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite flash sur la représentation de l’architecture antique dans la peinture du 18ème siècle.

Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Collections de peintures du XIVe au XXe des écoles italienne, flamande, hollandaise et française. Ensemble de peinture du XVIIIe siècle. Objets d’art du Moyen Âge et de la Renaissance. Collection de sculptures. Art moderne et art contemporain. Parcours présentant l’histoire de la ville d’Angers. La galerie David d’Angers présente la plus riche collection d’oeuvres de David d’Angers, dont ses plâtres originaux.

Musées d’Angers