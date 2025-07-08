Visite Flash Musée Les Escales Estivales de Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère
Le médiateur du Musée vous partage les chaussures incontournables parmi les collections; une excellente introduction à la découverte du lieu. (Durée 30 min.)
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81
English :
The Museum’s mediator shares with you the must-have shoes among the collections; an excellent introduction to the discovery of the site. (Duration 30 min.)
German :
Der Vermittler des Museums teilt mit Ihnen die unumgänglichen Schuhe in den Sammlungen; eine ausgezeichnete Einführung in die Entdeckung des Ortes. (Dauer 30 Min.)
Italiano :
Il mediatore del Museo condividerà con voi le scarpe imperdibili delle collezioni, un’eccellente introduzione al museo (durata 30 min.)
Espanol :
El mediador del Museo compartirá con usted los zapatos imprescindibles de las colecciones, una excelente introducción al museo (duración 30 min.)
