Visite Flash Musée Les Escales Estivales de Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-19 11:00:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28

Le médiateur du Musée vous partage les chaussures incontournables parmi les collections; une excellente introduction à la découverte du lieu. (Durée 30 min.)

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81

English :

The Museum’s mediator shares with you the must-have shoes among the collections; an excellent introduction to the discovery of the site. (Duration 30 min.)

German :

Der Vermittler des Museums teilt mit Ihnen die unumgänglichen Schuhe in den Sammlungen; eine ausgezeichnete Einführung in die Entdeckung des Ortes. (Dauer 30 Min.)

Italiano :

Il mediatore del Museo condividerà con voi le scarpe imperdibili delle collezioni, un’eccellente introduzione al museo (durata 30 min.)

Espanol :

El mediador del Museo compartirá con usted los zapatos imprescindibles de las colecciones, una excelente introducción al museo (duración 30 min.)

L’événement Visite Flash Musée Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-09 par Valence Romans Tourisme