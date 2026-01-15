Visite flash Noureev Quartier Villars Route de Montilly Moulins
Visite flash Noureev Quartier Villars Route de Montilly Moulins dimanche 8 février 2026.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08 2026-02-15 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29
Visite Flash inclus dans votre billet d’entrée
Laissez-vous entrainer par un guide en 20 minutes pour découvrir ou redécouvrir la vie palpitante du plus célèbre des danseurs étoiles, Rudolf Noureev.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
Flash tour ? included in your admission ticket
Let a guide take you on a 20-minute tour to discover or rediscover the exciting life of the world’s most famous dancing star, Rudolf Nureyev.
