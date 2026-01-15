Visite flash Noureev Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Visite flash Noureev

Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-15 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

Visite Flash inclus dans votre billet d’entrée

Laissez-vous entrainer par un guide en 20 minutes pour découvrir ou redécouvrir la vie palpitante du plus célèbre des danseurs étoiles, Rudolf Noureev.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Flash tour ? included in your admission ticket

Let a guide take you on a 20-minute tour to discover or rediscover the exciting life of the world’s most famous dancing star, Rudolf Nureyev.

