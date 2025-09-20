Visite Flash Océans Point Accueil du Festival Photo La Gacilly

Point Accueil du Festival Photo Place de la Ferronnerie La Gacilly Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Depuis toujours, le Festival Photo de La Gacilly sensibilise aux grands enjeux environnementaux, notamment autour de la préservation des océans. Cette visite vous invite à plonger dans l’univers des photographes engagé.es qui capturent les effets du changement climatique et les transformations de notre société, avec puissance et émotion.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Durée: 45mn

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Places limitées, réservation sur place au Point Accueil du Festival Photo ou en ligne sur www.festivalphoto-lagacilly.com .

Point Accueil du Festival Photo Place de la Ferronnerie La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00

