Visite-flash : Passions et violences dans l’art Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 5 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Beaucoup d’œuvres d’art racontent des histoires d’amour issues de la mythologie ou de la littérature. Pourtant, ces images montrent souvent des scènes de fuite, d’enlèvement ou de domination. Cette v…

Beaucoup d’œuvres d’art racontent des histoires d’amour issues de la mythologie ou de la littérature. Pourtant, ces images montrent souvent des scènes de fuite, d’enlèvement ou de domination.

Cette visite propose d’explorer ces représentations pour interroger la manière dont l’art a raconté, et parfois transformé, ces relations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T15:30:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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