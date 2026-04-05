Visite-flash : Passions et violences dans l’art, Musée des beaux-arts, Rennes
Visite-flash : Passions et violences dans l’art, Musée des beaux-arts, Rennes dimanche 5 avril 2026.
Visite-flash : Passions et violences dans l’art Dimanche 5 avril, 15h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T15:00:00+02:00 – 2026-04-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-05T15:00:00+02:00 – 2026-04-05T15:30:00+02:00
Beaucoup d’œuvres d’art racontent des histoires d’amour issues de la mythologie ou de la littérature. Pourtant, ces images montrent souvent des scènes de fuite, d’enlèvement ou de domination.
Cette visite propose d’explorer ces représentations pour interroger la manière dont l’art a raconté, et parfois transformé, ces relations.
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Beaucoup d’œuvres d’art racontent des histoires d’amour issues de la mythologie ou de la littérature. Pourtant, ces images montrent souvent des scènes de fuite, d’enlèvement ou de domination. Cette v… Exposition
Jean-Manuel Salingue – Musée des beaux-arts de Rennes
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