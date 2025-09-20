Visite flash « Physionomie de la ville » au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Visite flash « Physionomie de la ville » au musée de la Vie bourguignonne 20 et 21 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Rendez-vous rue des commerces (1er étage).

Début : 2025-09-20T15:45:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les vitrines des anciens commerces de Dijon, présentées au premier étage du musée de la Vie bourguignonne, permettent d’illustrer les changements architecturaux qui modifient l’environnement urbain au XIXe siècle et qui marquent, aujourd’hui encore, notre rapport à la ville. Venez les découvrir lors d’une visite flash de 15 minutes.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

© Direction des musées de Dijon