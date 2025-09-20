Visite flash « Pour l’amour de l’Antique » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash « Pour l’amour de l’Antique » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite flash « Pour l’amour de l’Antique » au musée des Beaux-Arts de Dijon Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle des statues (1er étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T17:45:00

Véritable joyau du musée des Beaux-Arts de Dijon, la salle des statues témoigne de la passion pour l’Antiquité à Dijon. Cette salle emblématique, l’une des plus anciennes du musée, vous dévoile ses décors néoclassiques et son histoire singulière. Venez redécouvrir ce lieu d’exception, entre hommage aux modèles antiques et élégance architecturale, lors de visites flash de 15 minutes.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Véritable joyau du musée des Beaux-Arts de Dijon, la salle des statues témoigne de la passion pour l’Antiquité à Dijon. Cette salle emblématique, l’une des plus anciennes du musée, vous dévoile ses…

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon